Presentato oggi nella sede della Camera di Commercio lariana, il Rendiconto sociale provinciale 2023 dell’Inps di Como. I numeri purtroppo non delineano una situazione particolarmente rosea per il territorio alle prese con diverse criticità, nonostante non manchino indicatori positivi. Ma il mercato del lavoro comasco non è così florido come sembra.

Il mercato del lavoro

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, è aumentata l’occupazione, con il tasso di disoccupazione calato dal 6,4% al 5,5%.

I contratti precari registrano una crescita significativa dei contratti a tempo determinato o stagionali rispetto ai contratti a tempo indeterminato. Nel 2023 sono stati attivati 17.796 contratti a tempo indeterminato, 33.513 a tempo determinato e 5.562 stagionali e 7.830 intermittenti; la somma di questi ultimi tre ammonta a 46.905.

La Naspi

Nel Rendiconto emerge anche un aumento delle domande di Naspi nell’ultimo triennio, da 20.737 nel 2021 a 21.536 nel 2023.