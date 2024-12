La Pallacanestro Cantù ha comunicato di aver ingaggiato fino al termine della stagione sportiva 2024-2025 l’atleta Dustin Hogue. Nato a Yonkers, New York, il 30 giugno 1992, Dustin Hogue è un centro “undersized” di 200 centimetri per 100 chili. “Ringrazio la società per aver fatto un ulteriore sforzo per inserire un giocatore importante come Dustin. Si tratta di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, perché abbiamo tutti in mente le sue annate con Trento e anche lo scorso anno a Rieti, in cui è stato grande protagonista – commenta coach Nicola Brienza – È un giocatore di qualità e leadership, che ha sempre messo la squadra al primo posto e va quindi ad aumentare la qualità del nostro roster”.