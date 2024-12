In viaggio da tre settimane, alla guida di un autobus granturismo con immatricolazione bulgara che trasportava 30 persone in un tour delle città europee, un autista turco avrebbe violato ripetutamente la norma che impone un massimo di ore di guida e il riposo obbligatorio. Una rischiosa irregolarità, accertata oggi durante un controllo a Como dagli agenti della polizia locale. Il conducente era arrivato a riposare 15 ore in meno rispetto al previsto. Gli agenti hanno provveduto all’immediato ritiro della patente di guida e del libretto di circolazione del bus. Il conducente ha ammesso le sue responsabilità e pagato oltre 1.300 euro di multe. I turisti, con un bus italiano sono stati accompagnati all’aeroporto per rientrare in Turchia al termine del tour organizzato.