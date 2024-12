Dalle ore 15 di mercoledì 4 dicembre sarà attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Venezia-Como, valida per la 15esima giornata di serie A. La partita è in programma domenica 8 dicembre alle ore 18 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

La vendita sarà attiva fino alle ore 19 di sabato 7 dicembre. Non sarà possibile acquistare biglietti del settore ospiti il giorno della gara a Venezia.

Per chi volesse affrontare la trasferta, è necessario essere in possesso della tessera del tifoso “Blu Nel Cuore Card” per poter procedere all’acquisto e accedere successivamente allo stadio.

Il costo del biglietto intero 37 è di 37 euro. Il ticket comprende il servizio di trasporto acqueo dedicato da Pala Expo Mestre a Stadio Pier Luigi Penzo e viceversa, non consente l’accesso ad alcun altro servizio di trasporto pubblico.

Come da determina n.51/2024 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella provincia di Como potranno acquistare esclusivamente i tagliandi per il settore ospiti e, come detto, solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Como 1907”.