Accordo sperimentale tra il Comune e la Chiesa di Como per la valorizzazione e la sostenibilità del patrimonio storico artistico della città. Attraverso un biglietto integrato, i visitatori potranno accedere a un percorso che consentirà loro di apprezzare il patrimonio culturale della Cattedrale e insieme quello dei musei. Dunque, il Duomo di Como diventerà come quello di Milano. L’Ente Chiesa ha deciso infatti di garantire l’ingresso gratuito soltanto ai fedeli, ai quali sarà riservata un’area per salvaguardare la riservatezza della preghiera personale.

“La forte spinta turistica che la città di Como sta vivendo in questi ultimi anni – si legge in una nota congiunta di Palazzo Cernezzi e della Diocesi – ha visto modificare in modo consistente il numero dei visitatori della Cattedrale, dove, in alcune occasioni, si sono registrate punte di migliaia di accessi giornalieri. Il Duomo è la chiesa madre della Diocesi di Como e, allo stesso tempo, luogo di grande valore storico e artistico. Ne deriva la necessità di rendere sempre più equilibrata la coesistenza tra fedeli e visitatori, con una nuova organizzazione degli ingressi, in modo tale da tutelare lo spazio sacro e la vita di fede delle persone, favorendo, contemporaneamente, la possibilità di far conoscere la sua bellezza. La sinergia fra i due Enti si propone di mettere in dialogo il patrimonio della città per la sua migliore comprensione, tutela e valorizzazione attraverso una offerta culturale ampia ed unica, in grado di orientare i flussi dei visitatori in tutte le sedi coinvolte e con una più razionale distribuzione temporale”.



L’accordo, che ha natura sperimentale, entrerà in vigore il 1° febbraio 2025 e avrà la durata di un anno, al termine del quale, il Comune e la Diocesi potranno promuovere un successivo accordo con valenza pluriennale.

In vista dell’entrata in vigore del nuovo accordo, la giunta di Palazzo Cernezzi nei giorni scorsi ha varato il nuovo piano tariffario dei musei. Il biglietto intero passerà dagli attuali 5 euro a 6 euro, come quello ridotto da 3 a 4 euro. Si allarga però la platea che potrà beneficiare della riduzione. Ancora non è stato comunicato quanto costerà il biglietto integrato. Tutti i particolari verranno annunciati il prossimo 12 dicembre in una conferenza a cui parteciperanno il sindaco di Como Alessandro Rapinese e il cardinale Oscar Cantoni.