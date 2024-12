Torna a Lugano “La città dei regali”, la campagna natalizia promossa dal municipio che ha l’obiettivo di incentivare gli acquisti locali e valorizzare il commercio cittadino. Grazie a un contributo di 100mila franchi, la campagna ha l’obiettivo creare un Natale speciale per tutti i residenti e i visitatori, incoraggiando l’acquisto locale attraverso l’app MyLugano. Questa iniziativa sarà attiva dal 6 al 24 dicembre 2024.

In pratica a partire dal 6 dicembre, giorno di San Nicolao, cittadini e visitatori potranno partecipare a una sorta di caccia al tesoro, scansionando codici QR che saranno presenti sui cartelloni e sugli adesivi sparsi per tutta Lugano. Ogni scansione permetterà di ricevere un premio variabile: 10, 50, 100 o 200 franchi, con

la possibilità per quattro fortunati di trovare un buono da 400 franchi.

Il sindaco Michele Foletti ha sottolineato la bontà dell’iniziativa che “sostiene il commercio locale durante un periodo cruciale per tutto il settore come quello natalizio. Nel 2023 la campagna ha superato ogni aspettativa grazie alla straordinaria partecipazione degli utenti, e spero che il successo possa ripetersi anche quest’anno: aderendo all’iniziativa, promuoviamo in concreto lo shopping locale e le piccole e medie imprese attive nel settore della vendita. Con l’app MyLugano la tecnologia è al servizio dei cittadini”.