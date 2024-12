Da oggi, martedì 3 dicembre, dalle ore 15 fino alle ore 23.59 di giovedì 5 dicembre, sarà attiva la prima fase di prelazione per la partita Como-Roma, in programma domenica 15 dicembre alle ore 18 allo stadio Sinigaglia. La sfida è valida per la 16esima giornata di serie A.

La prima fase è riservata ai titolari della fidelity card “Blu Nel Cuore Card”, valida per le tessere emesse fino al 15 novembre 2024 compreso. I titolari potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti per altre persone, in un’unica transazione, per qualsiasi settore dello stadio. Per completare l’acquisto, sarà necessario inserire il codice della Fidelity Card nell’apposita sezione.

La seconda fase di prelazione, attiva dalle ore 15 di venerdì 6 dicembre fino alle ore 23.59 di domenica 8 dicembre, è dedicata agli abbonati alla stagione 2024-2025, che potranno acquistare fino a 4 biglietti per altre persone, in un’unica transazione, per tutti i settori dello stadio. Anche in questo caso, sarà necessario inserire il sigillo fiscale dell’abbonamento al momento dell’acquisto.

La vendita libera sarà attiva a partire da lunedì 9 dicembre alle ore 15. I biglietti saranno disponibili sul sito ufficiale comofootball.vivaticket.it e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket.