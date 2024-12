Corse cancellate e continui ritardi sulla linea urbana 1 dei bus di Asf, quella che parte da Ponte Chiasso, passa per Como e si dirige verso San Fermo della Battaglia e l’ospedale Sant’Anna. I disagi vengono segnalati dagli utenti degli autobus di Asf. Una linea molto utilizzata dai dipendenti del presidio ospedaliero, da chi si reca al Sant’Anna per visite ed esami o a trovare un parente o un amico ricoverato. Ritardi anche significativi e soppressioni di corse sarebbero – secondo quanto riferito dai passeggeri – quotidiani.

Sulla situazione è arrivata una nota di Asf. “L’azienda – spiegano – è a conoscenza dei disagi e si scusa con l’utenza. In questo momento, sulla linea 1, sono presenti difficoltà operative che sono già in fase di risoluzione”. Dietro ai problemi riscontrati dai viaggiatori ci sarebbe, in particolare, una sovrapposizione di malattie e ferie degli autisti. Una contingenza che, sommata alla cronica carenza di personale evidenziata più volte come una delle principali criticità del servizio di trasporto pubblico locale su gomma, avrebbe causato delle difficoltà nel garantire tutte le corse previste.