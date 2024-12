Nella Giornata internazionale delle persone con disabilità il Consiglio di Regione Lombardia ha approvato all’unanimità la mozione presentata dal PD che impegna la Giunta ad implementare i servizi a sostegno delle persone con disabilità e a sostenere l’attività svolta dai caregiver familiari e professionali.

“Cogliamo con positività la scelta della Giunta -commenta il consigliere del Pd Angelo Orsenigo– che ha dato riscontro alle nostre sollecitazioni, con uno stanziamento integrativo di fondi regionali a sostegno della disabilità nel prossimo bilancio di circa 21 milioni di euro, ma non vogliamo che in futuro le famiglie e le associazioni siano nuovamente costrette a scendere in piazza come avvenuto nei mesi scorsi”.

Nasce l’intergruppo consiliare: “Non autosufficienza e vita indipendente delle persone con disabilità”



Questa mattina inoltre si è presentato alla stampa il nuovo intergruppo consiliare denominato “Non autosufficienza e vita indipendente delle persone con disabilità”: i 5 consiglieri promotori, ), Lisa Noja (IV), Davide Casati (PD), Marco Bestetti (FDI), Gigliola Spelzini (Lega) e Claudia Carzeri (FI) hanno voluto rimarcare, con la creazione di questo Intergruppo, l’impegno a mantenere alta l’attenzione sul tema delle politiche a sostegno dei cittadini con disabilità e delle loro famiglie per tutta la durata della legislatura.

“L’orizzonte di lavoro di questo Intergruppo – ha spiegato Orsenigo – non si ferma all’immediato ma guarda al futuro, per strutturare momenti e modalità di incontro e ascolto con le associazioni e mettere a punto interventi migliorativi della normativa regionale laddove risultino necessari. Vogliamo colmare la distanza tra le istituzioni e la vita quotidiana delle persone con disabilità. Insieme, politica e cittadini, dobbiamo interpretare l’evoluzione del welfare superando la standardizzazione delle norme e quindi dell’assegnazione delle risorse, e mettendo a punto politiche davvero flessibili ed integrate, con servizi di cui ciascuno possa usufruire in maniera coerente con il proprio progetto di vita autonoma ed indipendente. Già da fine gennaio – conclude Orsenigo- l’Intergruppo si doterà di un calendario lavori stabilendo obbiettivi e tempistiche”.