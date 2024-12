Definite dalla federazione AciSport le date delle gare 2025 in Italia e in Lombardia. Nella nostra regione l’apertura sarà nel weekend del 1° marzo con il Rally dei Laghi a Varese. La chiusura, in pista, a dicembre, con il Monza Rally Show. Due le prove nel territorio lariano, entrambe organizzate dall’Aci di Como, il Rally Valle Intelvi (17 maggio) e il Rally Aci Villa d’Este (25 ottobre). Cinque le gare organizzate direttamente dagli Ac lombardi (più quelle supportate, ma portate avanti da promoter esterni) per un impegno economico di 950mila euro.

Il Trofeo Aci Como Villa d’Este farà parte del campionato Trofeo Italiano Rally (al pari, in Lombardia, di Coppa Valtellina e Rally 1000 Miglia) e della Coppa Italia, il Valle Intelvi è inserito nella Coppa Italia. Evitata, per il Rally Villa d’Este, la contemporaneità con il Giro di Lombardia di ciclismo, fissato per l’11 ottobre.

Il calendario 2025 dei rally su strada

1° marzo – 33° Rally dei Laghi (Varese)

29 marzo – 39° Rally Prealpi Orobiche (Varese)

25 aprile – 68esima Coppa Valtellina (Sondrio, coefficiente 1,5 per la Coppa Italia)

17 maggio – 17° Valle d’Intelvi (Como)

27 giugno – 4° Rally Valli Oltrepo’ (Pavia)

19 settembre – 48° Rally 1000 Miglia (Brescia, coefficiente 1,5 per la Coppa Italia)

25 ottobre – 44° Rally Trofeo Villa d’Este Aci Como (coefficiente 1,5 per la Coppa Italia)

I rally in pista nel 2025

-16 marzo – Pavia Rally Circuit (Castelletto di Branduzzo)

-16 novembre – Special Rally CIrcuit by Vedovati Corse

-29 novembre – Pavia Rally Circuit

-7 dicembre – Monza Rally Show