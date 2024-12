Due momenti di rilievo per l’Automobile Club Como in Valle Intelvi.

Il primo è stato l’inaugurazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici a marchio Aci Como-Atlante a Centro Valle Intelvi. Al taglio del nastro erano presenti, oltre al presidente Aci Enrico Gelpi e al direttore Roberto Conforti, l’assessore regionale Alessandro Fermi, il consigliere Anna Dotti, oltre agli amministratori del territorio. L’installazione di queste colonnine di ricarica rappresenta un ulteriore tassello del progetto RicaricAci, che mira a installare stazioni per veicoli elettrici nei 18 Comuni sede di delegazioni dell’ente di viale Masia sul territorio.

“L’inaugurazione delle colonnine di ricarica elettrica segna un importante passo verso la sostenibilità ambientale e il miglioramento dei servizi per cittadini e visitatori – ha detto Mario Pozzi, sindaco di Centro Valle Intelvi – Questa collaborazione tra pubblico e privato dimostra come innovazione e attenzione al territorio possano integrarsi, rendendo Centro Valle Intelvi un modello di mobilità sostenibile e sviluppo turistico responsabile.”

L’altro evento è stato la presentazione della nuova collaborazione tra l’Aci e la Vic-Valle Intelvi Corse per l’organizzazione del Rally della Valle Intelvi 2025. Un passo significativo per la corsa, che è stata per la prima volta iscritta nel calendario sportivo nazionale dall’Aci stesso e ha ottenuto la validità di Coppa Italia di Zona. Il presidente dell’Automobile Club Como, Enrico Gelpi ha espresso grande soddisfazione per la sinergia con il team intelvese, che porterà ad una ulteriore crescita della corsa e alla valorizzazione del territorio.

“Personalmente sono molto contento di questa rinnovata sinergia con la Valle Intelvi Corse – ha spiegato Enrico Gelpi – Il Valle Intelvi è un Rally che ha il merito di alimentare la passione motoristica del territorio lariano e che regala ai tanti appassionati vallintelvesi e comaschi momenti ed eventi di grande valore agonistico e spettacolare”. Nel corso dell’ incontro non è mancato un momento di ricordo di Enrico Manzoni, lo storico promoter della gara, scomparso nell’aprile del 2020.

“Siamo altrettanto soddisfatti della collaborazione con l’Automobile Club Como, attraverso la quale siamo sicuri di poter far crescere ancora il Rally della Valle Intelvi e avere ottenuto la promozione a Coppa Italia di Zona ne è una prima conferma, che ci premia anche per il lavoro e l’impegno messo da tutto il nostro gruppo nelle precedenti edizioni – ha detto Filippo Prestinari, presidente della Vic – Siamo fiduciosi che questo passaggio di validità, oltre a soddisfare gli appassionati dei motori, porterà ad un ulteriore incremento nella promozione del territorio, sia Valleintelvese che lariano”.