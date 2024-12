Successo e alto numero di richieste per il libro “Miti e leggende del Lago di Como”, una iniziativa editoriale di Espansione Srl. Una opera che con un linguaggio inedito, attraverso i fumetti, fa riscoprire le storie e la mitologia del Lario. Un viaggio nel tempo di 88 pagine, nato dall’unione dei testi del giornalista Dario Campione e dei disegni dei noti fumettisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli disegnatori di Tex e Zagor. Il libro propone sei storie, ciascuna raccontata con dieci tavole in bianco e nero.

Nei prossimi giorni sono state organizzate due presentazioni aperte al pubblico. Una occasione per incontrare gli autori e farsi autografare le copie dell’opera, che, con il Natale sempre più vicino, può sicuramente diventare una proposta per chi è alla ricerca di un regalo originale da mettere sotto l’albero.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 15 dicembre a Menaggio alle 11.30 nell’aula magna della scuola media, in via Camozzi. Tre giorni dopo, mercoledì 18 dicembre alle 18, gli autori saranno in città nella sede della Canottieri Lario, in viale Puecher.