Un 20enne di origini marocchine residente a Cirimido è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri di Lomazzo. Nella sua abitazione, grazie al segnale Gps installato sul mezzo, i militari dell’Arma hanno recuperato un monopattino rubato il primo dicembre scorso a un uomo di Colverde. Il marocchino si è giustificato dicendo di averlo acquistato per 200 euro da un conoscente di Como. E’ stato denunciato per ricettazione. Il monopattino è stato restituito al proprietario.