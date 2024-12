Mutui: nei primi dieci mesi del 2024 l’importo medio richiesto in provincia di Como ammonta a 144.178 euro. Il secondo valore più alto rilevato in Lombardia.



Allargando l’analisi a tutta la Lombardia emerge che, nel periodo analizzato, la richiesta di finanziamenti è aumentata del 17% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto, arrivato a 145.455 euro (+4%) e il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 24% del 2023 al 33% del 2024. E’ quanto emerge dall’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it.

Le richieste di mutuo in Lombardia

Analizzando le richieste di mutuo raccolte in Lombardia emergono delle differenze a livello locale: Milano è la provincia con l’importo medio più alto (164.997 euro), seguita, appunto, da Como (144.178 euro) e Monza Brianza (139.151 euro). Continuando a scorrere la graduatoria si posizionano le province di Lecco (137.530 euro), Brescia (136.158 euro), Varese (131.797 euro), Sondrio (128.563), Bergamo (127.492 euro) e Mantova (119.309 euro). Chiudono la classifica le province di Lodi (116.840 euro), Cremona (116.559 euro) e Pavia (114.546 euro).

Secondo gli esperti arrivano segnali positivi dal mercato dei mutui. Dal mercato immobiliare – secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate – nel secondo trimestre 2024 le compravendite di immobili nella regione hanno registrato un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa in Lombardia l’importo medio richiesto in Lombardia è stato pari a 152.480 euro (+4%). In crescita anche il valore medio dell’immobile che ha raggiunto i 213.401 euro (+2%). Sostanzialmente stabili l’età media dei richiedenti (36 anni e mezzo) e la durata del mutuo (26 anni e mezzo).