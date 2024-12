Era stata condannata a Verona per rapina ed estorsione in concorso, si trovava in Svizzera ed è stata estradata e affidata ai poliziotti della polizia di frontiera di Ponte Chiasso. A inizio settimana la polizia ha quindi arrestato – dando esecuzione ad un provvedimento emesso a settembre dal tribunale di Verona – una 35enne rumena. Doveva espiare una pena a un anno e sei mesi di reclusione. Dopo le formalità è stata accompagnata al carcere di Como.