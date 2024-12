Tentati furti nella notte in due supermercati a Mariano Comense. Il sospetto ladro, un 20enne di Mariano già noto alle forze dell’ordine, è stato prima individuato dalle guardie di Sicuritalia e poi arrestato dai carabinieri della tenenza di Mariano Comense. Il malvivente avrebbe cercato di entrare prima all’Aldi di via Isonzo, forzando la porta. Scoperto dagli addetti alla sicurezza di Sicuritalia, il ladro sarebbe fuggito, per tentare poi un secondo colpo al gigante di via Papa Giovanni XXIII. All’arrivo dei carabinieri, il malvivente con una manichetta di un idrante stava cercando di forzare una porta d’ingresso al supermercato. Immediatamente bloccato, è stato arrestato. Processato in mattinata con rito direttissimo, è stato portato in carcere al Bassone. Sono in corso ulteriori accertamenti dei carabinieri per verificare il possibile coinvolgimento in altri furti commessi nella zona.