Prende il via domenica prossima a Losone, nel distretto di Locarno, la rassegna Gospel &spiritual, che propone per tutto il mese di dicembre concerti gospel in vari luoghi della Svizzera italiana. La prima esibizione è prevista alla Chiesa di San Lorenzo domenica 8 dicembre alle ore 17 con il quintetto statunitense The Voice of Victory; entrata libera.

Proveniente da Orlando in Florida, The Voice of Victory nasce nel 1992 con il nome iniziale di Perfect Harmony ed è diretto dalla cantante Nicole Ingram Taylor. Per il ritorno in Europa di dicembre, le Voices of Victory arrivano con due formazioni, una dotata di sezione ritmica particolarmente adatta per i teatri e una in quintetto, voci e pianoforte, ideale per le chiese che sarà protagonista a Losone.

Il gruppo si ispira a formazioni femminili come le Clark Sisters e le Pace Sisters e vanta, oltre all’attività nella musica religiosa, collaborazioni con artisti pop rock come i Simple Minds, Robin Gibb dei Bee Gees e Sinead O’Connor.

Il concerto dell’8 dicembre, tradizionalmente molto frequentato dal pubblico, è l’unico di tutta la rassegna ad entrata gratuita, offerto dal Municipio di Losone, con il sostegno della Pro Losone e in collaborazione con la parrocchia. Seguirà un piccolo rinfresco.