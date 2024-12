Quindici interventi al giorno, con un picco nel mese di luglio di quest’anno, segnato dalle alluvioni e dall’emergenza maltempo. I vigili del fuoco celebrano la patrona santa Barbara ed è l’occasione anche per un bilancio delle attività dell’ultimo anno, che ha visto i pompieri rispondere a 5.559 chiamate d’emergenza in provincia di Como.

I dati, presentati dal comandante provinciale Antonio Pugliano, fanno riferimento al periodo dal primo novembre dello scorso anno al 31 ottobre 2024. I vigili del fuoco del comando provinciale e delle sedi sul territorio hanno effettuato 1.211 interventi di soccorso persona, ricerca di dispersi o per infortuni sul lavoro. Più di 3 salvataggi ogni giorno. A questi si aggiungono 38 operazioni di soccorso in acqua, in particolare nel lago.

Sono stati 761 invece gli interventi per incendi o scoppi e 544 quelli per incidenti stradali. Sul territorio provinciale, i pompieri lariani sono intervenuti poi 704 volte per interventi di messa in sicurezza delle strade, in particolare per la rimozione di ostacoli, la pulizia per la presenza di materiali pericolosi o per il recupero di veicoli danneggiati o bloccati.

Il territorio fragile e le sempre più frequenti emergenze legate al clima e agli eventi meteorologici estremi sono ormai una priorità per i vigili del fuoco. Nell’ultimo anno sono stati 344 gli interventi per dissesti e frane. Non a caso, luglio è stato il mese più impegnativo per i pompieri, chiamati a fronteggiare le conseguenze delle alluvioni che hanno flagellato il territorio. Si contano anche 413 operazioni per danni causati dall’acqua.

Nel bilancio degli interventi anche 199 emergenze per fughe di gas, 285 salvataggi e recuperi di animali e oltre mille attività di assistenza ad operatori sanitari e forze dell’ordine.

In occasione della festa di santa Barbara, il cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como ha celebrato la messa nella chiesa di San Giuseppe. La caserma poi ha aperto le porte ai cittadini, con la possibilità di vedere i mezzi utilizzati per gli interventi e attività per i bambini.