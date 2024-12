Sgombero dell’ex oratorio di San Rocco a Como, questa mattina all’alba. L’operazione, coordinata dalla polizia di Stato, ha visto impegnati carabinieri, guardia di finanza e polizia locale per liberare gli spazi dell’ex oratorio, diventato da tempo ritrovo e giaciglio notturno di senzatetto. All’interno sono state trovate cinque persone.

Sul posto anche le unità cinofile antidroga, che assieme alle forze dell’ordine hanno cinturato l’area del quartiere San Rocco, da sempre zona delicata dal punto di vista della sicurezza, concentrandosi in particolare sullo stabile in disuso. Un tempo, quei locali erano utilizzati per distribuire le colazioni ai senzatetto. L’edificio, accessibile da un cancello divelto che affaccia su via Regina Teodolinda, era in completo stato di abbandono, con precarie condizioni igienico-sanitarie. All’interno sono stati trovati numerosi giacigli e, come detto, cinque persone che qui si rifugiavano per la notte. I cinque, tutti cittadini extracomunitari, sono stati identificati e portati in questura. L’ufficio immigrazione sta vagliando la loro posizione sul territorio.

La zona dell’ex oratorio verrà ora messa in sicurezza e sistemata dalla nuova proprietà, intervenuta sul posto al termine dello sgombero.

L’operazione rientra nell’ambito di un imponente servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal questore Marco Calì, dopo una riunione tecnica con il prefetto Corrado Conforto Galli.