L’inverno comincia a fare sul serio: in arrivo la burrasca dell’Immacolata con freddo e neve a bassa quota. A comunicarlo sono gli esperti di 3Bmeteo.

Cattive notizie per chi non ama il freddo e anche per chi ha intenzione di trascorrere un fine settimana lontano da casa. Già nella giornata di venerdì 6 dicembre tenderanno ad addensarsi nubi e nuove precipitazioni nelle regioni settentrionali. Ma la situazione dovrebbe peggiorare tra sabato e domenica. Proprio nel weekend dell’Immacolata, infatti, è confermata la massiccia discesa di venti freddi, che dall’Artico giungeranno nel cuore dell’Europa. Previsti vento forte e un brusco calo delle temperature. In Italia, in particolare, l’aria fredda si farà sentire soprattutto domenica 8 dicembre, con venti anche di burrasca.

Previste piogge e rovesci nel corso della giornata di sabato 7 dicembre, che si estenderanno poi alle regioni centro-meridionali. Il calo termico favorirà nevicate a tratti, anche intorno ai 500-800 metri. A Como, sabato, attesi rovesci di pioggia. Migliora, invece, nel giorno dell’Immacolata, con cielo parzialmente nuvoloso. Nubi in aumento, però, nel corso della serata.

Il freddo si farà sentire anche la prossima settimana. L’irruzione fredda artica, fanno sapere da 3Bmeteo, porterà anche nella seconda settimana di dicembre “temperature pienamente invernali in particolare al Nord, dove non si escludono episodi nevosi a quote molto basse”. Si tratta, tuttavia, di una situazione in evoluzione, che, data la distanza temporale, potrebbe subire qualche cambiamento.