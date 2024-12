Dalla creazione di una piattaforma digitale dedicata al mondo della bicicletta a un marketplace intelligente che connette le persone con soluzioni di benessere personalizzate, da una app innovativa che rivoluziona la gestione della spesa alimentare evitando gli sprechi di cibo a una piattaforma web per semplificare la gestione digitale dei processi di reclutamento del personale, fino allo sviluppo di soluzioni brevettate che integrano le tecnologie più innovative come l’intelligenza artificiale con un focus sulla sicurezza e l’efficienza in ambiti sanitari e industriali per migliorare la qualità di vita delle persone. Sono i progetti di start up selezionati da Camera di Commercio Como-Lecco e ComoNext per il bando “Incubatore d’impresa 2024”. Il voucher messo a disposizione di ogni start up dall’Ente camerale per il suo sviluppo è di 20mila euro. Le imprese vincitrici si insedieranno all’Innovation Hub di Lomazzo.

“Si tratta ancora una volta di una grande opportunità per le start up ma anche per noi, – dichiara il presidente di ComoNExT Enrico Lironi – per implementare la nostra Community di competenze nuove e idee giovani. Competenze e idee che potremo accompagnare fino all’economia reale portando beneficio a tutto il sistema economico”.