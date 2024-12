Migliaia di fuochi d’artificio, esposti sugli scaffali per la vendita senza i necessari requisiti di sicurezza. Sono stati scoperti e sequestrati in un negozio dell’Erbese dai finanzieri della compagnia di Erba. Complessivamente, 8.200 articoli pirotecnici per un peso totale di 115 chilogrammi, esposti al pubblico senza rispettare le norme di sicurezza. Scoperte anche confezioni contraffatte di costruzioni per bambini.

Durante il controllo, le fiamme gialle hanno trovato infine 78.000 oggetti potenzialmente pericolosi e non in regola con le norme europee sulla sicurezza dei giocattoli e dei materiali a contatto con gli alimenti. Il rappresentante legale dell’attività commerciale è stato denunciato e segnalato per le sanzioni, che potranno variare da 5mila e 80mila euro.