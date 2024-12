Furti notturni sfondando le vetrine dei negozi, rapine alle fermate degli autobus e dei tram di Milano, spaccio. Condannato per i reati più svariati, un 29enne marocchino, al termine della pena scontata nel carcere del Bassone è stato preso in carico dagli agenti della polizia di Stato di Como e portato in un centro in Sardegna in attesa dell’espulsione e del rimpatrio in Marocco.