Trasferta vietata ai tifosi residenti in provincia di Como. Il prefetto di Venezia ha infatti stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comasco con conseguente chiusura del settore ospiti. La sfida tra Venezia e Como è in programma domenica alle 18 allo stadio Pier Luigi Penzo. Una decisione presa dopo le tensioni registrate lo scorso fine settimana in occasione della gara tra i lariani e il Monza.

I tifosi azzurri non residenti in Provincia di Como potranno invece acquistare i biglietti validi per la partita in oggetto esclusivamente nei punti vendita Vivaticket di Venezia o allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per i soli settori distinti e tribuna.