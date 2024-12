“Io non posso pensare a un’area della città dove se si incrociano due auto sono a rischio e i pedoni non sono al sicuro, quella strada non mi piace e non la lascerò così”. A parlare è il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. L’area sotto ai riflettori è quella di viale Geno dove – nelle intenzioni dell’amministrazione comunale – si vuole portare più sicurezza per auto e pedoni e più spazi pubblici per i cittadini senza sacrificare i parcheggi. In Comune a Como i documenti e le ipotesi progettuali prendono forma e il primo atteso step si vedrà nel 2025. Dopo gli annunci il noto viale, frequentatissimo anche dai turisti, sembra essere pronto per il restyling. “L’obiettivo è arrivare a una progettazione in primavera, i soldi sono già stanziati nella programmazione contabile”.

In primavera dunque il primo passaggio ufficiale, difficile però sbilanciarsi sui tempi delle opere. L’auspicio della giunta è partire con i primi lavori poco dopo. Viabilità, ma anche riqualificazione delle aree pubbliche, una in particolare potrebbe cambiare volto, piazza De Gasperi, davanti alla funicolare, con la possibilità di ridimensionare lo spazio attualmente destinato ai tavolini dei locali.

Una decisione, quella del primo cittadino, destinata a far discutere. Piazza De Gasperi è spesso finita al centro di polemiche tra residenti e commercianti legati al caos e alla movida. Resta da capire come prenderà forma viale geno e se riuscirà a far convivere le esigenze di tutti.