Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 5 dicembre la seduta di Comunità che ha confermato il presidente Roberto Vignarca alla guida della Riserva naturale del Pian di Spagna e Lago di Mezzola. Nominato anche il Consiglio di Gestione.



Ha aperto i lavori della riunione il presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio di Gravedona, Mauro Robba, che detiene il 59% del territorio su cui si estende l’area protetta. Robba ha elogiato l’operato del presidente per il lavoro svolto in questi cinque anni di mandato amministrativo e istituzionale, che hanno permesso la realizzazione di importanti progetti strutturali e di conservazione e preservazione degli habitat e degli ecosistemi della Riserva, motivi che lo hanno spinto a proporre ancora Vignarca per il nuovo mandato.

Commentato con soddisfazione anche l’impegno di Vignarca nel mantenere le relazioni con gli Enti

Sovraccomunali, in primis con la Regione Lombardia, le Province di Como e Sondrio e i Comuni afferenti alla Riserva. Ciò ha permesso di rendere la Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola un importante interlocutore e soggetto che ha saputo candidare e realizzare interessanti progetti con una ricaduta rilevante per tutto il territorio.



Il presidente Roberto Vignarca ha ringraziato per gli apprezzamenti ricevuti e ha rinnovato la sua ferma volontà a continuare nella promozione allo sviluppo sostenibile di questo territorio. Il presidente ha poi presentato la sua relazione di fine mandato e tracciato le nuove linee programmatiche che riguarderanno i prossimi cinque anni. Tra gli obiettivi: il potenziamento delle azioni al fine dell’ulteriore miglioramento ambientale e l’inserimento di tutti i Consorzi Turistici territorialmente afferenti all’area al fine di attuare una programmazione maggiormente consapevole di turismo ambientale