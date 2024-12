Arrestato dalla polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti un 24enne del Marocco, già noto alle forze dell’ordine, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. Nella giornata di ieri, su disposizione del Questore di Como Marco Calì, la Squadra Mobile ha effettuato controlli sul territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in zone boschive. L’operazione è stata condotta tra i comuni comaschi di Villa Guardia, Montano Lucino e Colverde.

Nel corso del servizio, gli agenti avrebbero acquisito elementi inequivocabili che testimonierebbero lo smercio di sostanze stupefacenti. È così che in un bosco di Villa Guardia sono riusciti a individuare un bivacco e sorprendere il 24enne marocchino mentre confezionava della droga.

Nonostante la fuga tra gli alberi, l’uomo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti della Squadra Mobile. Il giovane sarebbe stato trovato in possesso di 25 grammi e mezzo di cocaina, 2500 euro in contanti – probabile incasso dello spaccio – e tutto il necessario per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente. Portato in Questura, l’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e si trova nel carcere Bassone di Como.

Anche questo intervento si inserisce nell’ambito delle attività “itineranti” di contrasto allo spaccio nei boschi, che negli ultimi mesi ha visto gli uomini della Squadra Mobile intervenire in altre aree del Comasco, tra cui Albavilla, Cantù, Guanzate, Asso, Montano Lucino, Bregnano, Monguzzo e Cermenate.