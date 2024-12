In occasione della Giornata internazionale del volontariato, che si è celebrata nella giornata di sabato 7 dicembre, sono stati consegnati i premi del Sole d’Oro 2024.

L’evento, che ribadisce l’importanza del volontariato, si è celebrato all’auditorium dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. I riconoscimenti sono stati consegnati a dieci volontari e due associazioni di Como e Varese, che donano il loro tempo per attività solidali e per costruire comunità migliori con competenza, professionalità e perseveranza. Organizzata dal CSV – il Centro di servizio per il volontariato Insubria – la cerimonia del Sole d’Oro celebra la 25esima edizione e quest’anno ha fatto conoscere il contributo dei volontari di tre categorie: Sole d’Oro, Sole d’Oro Giovani, e Sole d’Oro Associazioni.

Presenti anche le istituzioni

L’evento ha visto la partecipazione dei sindaci dei comuni di residenza dei vincitori, di Maurizio Morlotti direttore socio-sanitario di Asst Lariana, ente che ha dato ospitalità alla cerimonia presso l’Auditorium dell’Ospedale Sant’Anna, e di Fiorenzo Bongiasca per l’amministrazione provinciale di Como. Il cardinale di Como, Oscar Cantoni, e il prefetto della città, Corrado Conforto Galli, hanno fatto

arrivare un messaggio di saluto, così come il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

“Ogni giorno, attraverso le vostre azioni, dimostrate che il volontariato non è solo un atto di generosità, ma una vera e propria missione al servizio degli altri“, è il messaggio del ministro.