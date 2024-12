In occasione di Como-Roma, il settore ospiti – nonché il resto dello stadio – sarà chiuso per i tifosi della squadra giallorossa residenti nel Lazio. La decisione è stata presa su indicazione dell’Osservatorio del ministero dell’Interno. La gara si gioca domenica 15 dicembre alle 18 allo stadio Sinigaglia.

Per i sostenitori lariani, la vendita libera dei biglietti per i settori di casa Distinti e Tribuna è stata attivata oggi alle 15.

La vendita dei tagliandi per il settore ospiti partirà domani, martedì 10 dicembre, alle 12 e si concluderà sabato 14 dicembre alle 19. L’acquisto è riservato ai residenti fuori dalla Regione Lazio ed è obbligatorio essere in possesso della Fidelity Card As Roma. Il prezzo è di 30€, escluse le commissioni di servizio.