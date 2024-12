Controlli per il contrasto alle violazioni in materia di lavoro nei comuni di Como, Locate Varesino e Mozzate. I militari della guardia di finanza hanno sanzionato due esercenti per aver impiegato un lavoratore in nero e uno irregolare, entrambi di nazionalità italiana. Per un negozio di alimentari di Como è stato richiesto, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, un provvedimento di sospensione dell’attività poiché è stato riscontrato che più del 10 per cento dei lavoratori presenti risultava impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Infine, sono stati elevati sei verbali per mancata memorizzazione dei corrispettivi.