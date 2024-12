Le notizie prima di tutto, prima di tutti. Non è solo la filosofia di EspansioneTV, ma è anche il metodo di lavoro della redazione di Etg, che da oggi ha due nuovi strumenti per consentire ai cittadini di rimanere informati su ciò che accade a Como e in Lombardia.

Sono infatti stati attivati due canali rispettivamente su WhatsApp e Telegram, tramite i quali i cittadini possono ricevere le notizie in tempo reale sullo smartphone tutto il giorno e tutti i giorni.

I due canali – EspansioneTV NEWS, questo il nome di entrambi – sono già disponibili. Ci si iscrive gratuitamente: per trovare il collegamento diretto è sufficiente cliccare i link alla fine dell’articolo, oppure iscriversi alla nostra newsletter e cliccare sui link con l’icona di WhatsApp e Telegram. Newsletter che, tra l’altro, è stata appena rinnovata in termini di stile e contenuti. Una volta trovato il canale, basta un click per iscriversi.

Sui due canali WhatsApp e Telegram le notizie di Etv vengono pubblicate a flusso continuo: chi desidera essere avvisato in tempo reale, può attivare con la campanella le notifiche sullo smartphone. Chi invece sceglie di non farlo, può controllare quando preferisce gli aggiornamenti del canale e cliccare sulle notizie di interesse.

Chi quindi vuole seguire le notizie del territorio, può iscriversi sia ai nostri canali Telegram e WhatsApp, per un aggiornamento in tempo reale, sia alla nostra newsletter (sulla homepage del nostro sito), per avere ogni sera all’ora di cena un resoconto sui fatti principali della giornata.