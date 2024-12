“Ho visto un Como in crescita” ha detto mister Cesc Fabregas al termine della gara pareggiata a Venezia. “Abbiamo disputato una partita paragonabile a quella con l’Atalanta, in condizioni molto difficili. La squadra mi ha comunque regalato una serata bella a livello di mentalità e ha mostrato voglia di continuare a migliorare in uno scontro diretto. Questo è importante. Stiamo creando tanto, ma ci sono mancati i tre punti; non sono contento per il punto e quando le cose vanno così non dormo e mi arrabbio. Ma almeno nelle ultime due partite abbiamo mosso la classifica”. Sul gol di Belotti Fabregas ha spiegato: “Ha fatto bene e ha lottato dato esperienza alla squadra: per me è sempre molto importante”.

“Credo nel mio lavoro, in quello che faccio giorno dopo giorno – ha aggiunto il mister dei lariani – Questo mi lascia tranquillo. Io ho giocato 20 anni, ho fatto la mia vita, la mia carriera. Non ho bisogno di lavorare per vivere in questo momento. Faccio questo perché mi appassiona perché il calcio è meraviglioso e perché questi ragazzi mi danno tantissimo giorno dopo giorno”.

Cesc Fabregas guarda già alla gara contro la Roma, in programma domenica prossima alle 18 allo stadio Sinigaglia. “Io che penso che il tifosi debbano avere fiducia e a loro chiedo di dare forza al Como in occasione della prossima gara contro la Roma. Mi è spiaciuto non averli al nostro fianco a Venezia. Ma sono sicuro che nel prossimo match ci daranno una notevole carica contro quella che è una grande squadra. Quando ero giovane seguivo il calcio italiano e la Roma era sempre ai vertici a lottare con Juventus, Inter e Milan”.