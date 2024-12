L’Abbondino d’Oro 2024 è stato assegnato a Enzo Pifferi. La decisione è stata presa dalla commissione di Palazzo Cernezzi e comunicata questa sera in apertura della seduta di consiglio comunale. Il riconoscimento è andato al fotografo, giornalista ed editore, che ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’informazione a metà degli anni ’60. Lo scorso anno era stata scelta una società sportiva, il Rugby Como.

Nella sua carriera ha documentato eventi di grande in rilievo. A Como seguì da vicino la visita di Papa Wojtyla nel 1996; ne seguì la pubblicazione del libro “Il Papa tra noi”. Pifferi ha scattato foto in tutto il mondo, anche se non ha mai fatto mancare attenzione alla sua Lombardia, con opere dedicate al Lario e Milano. Ha pubblicato libri sulla Cina, sulle più importanti città Europee e poi su Stati Uniti, Sud America e luoghi della Bibbia. Tra le sue collaborazioni, quelle con le principali aziende del territorio.

L’albo d’onore

2024 Enzo Pifferi

2023 Rugby Como Asd

2022 Don Roberto Malgesini

2021 Como Nuoto – Associazione Sportiva Dilettantistica, Associazione Accanto Onlus Amici dell’Hospice San Martino, Istituto Matilde di Canossa

2020 Gianni Clerici, Angelo Sesana, A.L.I.Ce COMO Onlus

2019 Associazione La Stecca, Associazione provinciale Cuochi di Como, Corpo della Polizia Locale

2018 Padre Giovanni Bonacina, Luigino Nessi, ABIO Como Onlus – Associazione per il Bambino in Ospedale

2017 Olga Trombetta Ceriani (alla memoria), Angelo Palma, Associazione Per Como Pulita

2016 Giannino Brenna (alla memoria), Pierluigi Della Vigna, Unione Ciechi e Ipovedenti

2015 suor Maria Bianchetti, Abele Dell’Orto e Lorenzo Marazzi

2014 Bruna Lai Masciadri, Associazione Osha-Asp

2013 Luisella Anzani, Caritas, Famiglia Comasca

2012 Giorgio Luraschi (alla memoria), Carlo Ferrario, Giorgio Cavalleri

2011 Banco di Solidarietà, Maria Pia e Roberto Zanchini, Davide Van De Sfroos

2010 Associazione Arte & Arte, Congregazione delle Suore Infermiere dell’Addolorata; Francesca Gatti e Samuele Sgrò

2009 Stefano Borgonovo

2008 Giulio Casati, Alberto Longatti, Suore Santa Maria Bambina

2007 Centro Aiuto alla Vita, Severino Proserpio, Emilia Bordoni Marziano

2006 Felice Bernasconi, Servizio Elisoccorso Como, Associazione Comocuore

2005 Giulio Fasana, Innocente Figini, Marte Ferrari

2004 don Giambattista Levi, Ines Figini, Società Canottieri Lario

2003 Renzo Pigni, suor Giulia Zappa, Innocente Pozzoli

2002 Società Archeologica Comense

2001 A.I.S.M.

2000 Orchestra a plettro “Flora”

1999 Serafino Cavalleri

1998 Cesare Matteucci

1997 Piccola Casa Federico Ozanam, Associazione Nazionale Alpini

1996 Pietro Orefice, Enrico Rossi, Carla Bignami, Piercesare Bordoli, Società Ginnastica Comense 1872

1995 Gisella Azzi, don Luigi Galli, fratel Luigi Brenna, Maria Pia Ratti, Antonio Spallino

1994 Lino Gelpi, Mario Beretta, suor Onorata Cesana

1993 Graziella Lupo, Giovanni Corrado, Giuseppe Veca, mons. Ilario Cecconi, Associazione Carducci, Michele Moretti, Ico Parisi

1992 Bruno Amoletti, Bruna Cantoni, don Aldo Fortunato, Padri Somaschi “Collegio Gallio”, Paolo Maggi, Giusto Perretta

1987 Carla Porta Musa, Antonio Ratti, Giordano Azzi, mons. Carlo Castelli

1986 A.V.I.S, Guido Bruno, Mario Martinelli, Nedda Mieli Grassi, Edoardo Nava

1985 Ezio Chicchiarelli, Luigi Palma, Piero Collina, Augusto Protti, Mario Radice

1984 Giuseppe Butti, Piero Caldirola, Clotilde Cavalleri, Maria Azzi Grimaldi, Virgilio Mattiroli, padre Giovanni Battista Pigato