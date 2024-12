È agli arresti domiciliari, ma viene sorpreso al bar. I militari della Tenenza di Mariano Comense, nella serata di ieri, hanno arrestato un 54enne marianese per il reato di evasione. L’uomo è stato visto al bar di un supermercato di via Lombardia mentre consumava alcolici. Avrebbe invece dovuto essere nella sua abitazione, dove doveva scontare la misura cautelare. Subito fermato e portato in caserma, è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo in Tribunale a Como e sottoposto nuovamente ai domiciliari.