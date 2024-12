Nuova serie di chiusure notturne sull’A9 segnalate da Autostrade per l’Italia.

Per consentire lavori di manutenzione gallerie sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate nei giorni di martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, con orario 22-5; venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 dicembre, sempre dalle 22 alle 5. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Lago di Como, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A9 a Como Centro. Inoltre dalle 21 di giovedì 12 alle 5 di venerdì 13 dicembre sarà chiuso lo svincolo di Lago di Como, in uscita per chi proviene dalla Svizzera. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Como Centro.