Due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in modo grave, in un incidente tra due auto avvenuto a Cermenate attorno a mezzogiorno. La dinamica dell’impatto è al vaglio dei carabinieri di Lomazzo. L’incidente è avvenuto sulla ex strada statale 35, in territorio di Cermenate. Violento l’impatto tra le due auto, sulle quali viaggiavano una donna di 56 anni e un uomo di 58.

Per i soccorsi sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco di Cantù e Lomazzo.

La strada è stata temporaneamente bloccata per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.