Trenord: dal 15 dicembre entra in vigore l’orario invernale, concordato con Regione Lombardia, e aumenta l’offerta giornaliera, che passerà complessivamente da 2270 a 2330 corse. Non solo: proseguiranno anche nel 2025 i lavori di potenziamento che interessano larga parte della rete ferroviaria lombarda.

Dal 15 dicembre, con i nuovi orari di Trenord, sono previste diverse novità su alcune linee regionali e suburbane. Per la gioia dei pendolari, saranno aggiunti collegamenti su diverse tratte ferroviarie. E per gli amanti della montagna c’è un’altra sorpresa: Trenord inaugurerà un collegamento giornaliero andata e ritorno da Milano a Bolzano.

Anche nel 2025 le infrastrutture ferroviarie, gestite da Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovienord, saranno interessate da importanti lavori di potenziamento. L’obiettivo, in un periodo in cui disagi e disservizi per i pendolari sono praticamente all’ordine del giorno, è quello di migliorare la regolarità e l’affidabilità del servizio. In Lombardia, inoltre, saliranno a 184 i treni Caravaggio, Donizetti, Colleoni.

Con il cambio orario, arriveranno anche i treni nuovi. In particolare, sulle linee che collegano Milano Cadorna con Asso, Como Lago, Novara Nord e Varese Nord. I convogli doppio piano aumenteranno le corse effettuate sulle linee regionali che raggiungono Milano Cadorna: saranno 20 al giorno sulla linea Milano Cadorna-Asso, 26 sulla Milano Cadorna-Como Lago, 70 sulla direttrice Milano-Varese Nord-Laveno, 12 – infine – sulla Milano Cadorna-Novara.

Le novità del servizio riguarderanno anche la linea Milano-Seveso-Asso. Sarà aggiunta la fermata di Caslino d’Erba per due corse: quella in partenza da Milano Cadorna alle 18.39 e quella che parte un’ora più tardi, alle 19.39. I dettagli sul nuovo orario sono disponibili sul sito di Trenord e sull’app.