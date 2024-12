Ance Como celebra i suoi 70 anni di attività. Per l’occasione, la principale Associazione di Categoria delle imprese edili della provincia di Como ha festeggiato ieri sera al Castello di Casiglio, a Erba. Da 70 anni, Ance rappresenta e tutela gli interessi delle imprese edili locali, offrendo supporto, consulenza e formazione. L’obiettivo, da oltre mezzo secolo, resta garantire la qualità e la competitività nel settore delle costruzioni.

In occasione di questo importante traguardo, Ance ha firmato anche il protocollo “Cantiere Impatto Sostenibile (CIS)”, un codice di condotta a adesione volontaria promosso da Assimpredil Ance che mira a incentivare tra le imprese associate l’adozione di valori e comportamenti sostenibili. Per restare al passo con i tempi e rispondere alle esigenze di innovazione e sostenibilità, infatti, servono interventi orientati alla decarbonizzazione, alla tutela dell’ambiente e al sostegno dell’economia circolare, ma anche alla legalità, alla responsabilità e alla sicurezza sul lavoro, senza trascurare la relazione con la comunità e il territorio e adottando una catena di forniture sostenibili.

Ad aggiudicarsi il logo “Cantiere Impatto Sostenibile” sono i soci che sottoscrivono l’impegno ad assumere in modo consapevole e responsabile gli 8 valori indicati nel manifesto. Sarà poi proprio l’Ance Como, attraverso uno specifico Comitato Tecnico, a verificare che gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti. Rispetto ai tradizionali percorsi di sostenibilità, che solitamente si focalizzano sull’impresa, Ance in questo caso ha voluto riporre maggiore attenzione sul cantiere, che per gli operatori del comparto delle costruzioni è il luogo della produzione.

In occasione del 70esimo anniversario di Ance, fondamentale l’intervento del presidente Francesco Molteni e del presidente di Assimpredil Ance, Regina De Albertis.