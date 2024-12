Stretta del Comune di Como sui contributi da destinare alle associazioni sportive cittadine per la realizzazione di progetti e iniziative per l’anno 2024: 44mila euro complessivi a disposizione e un importo massimo di 1.500 per ogni partecipante al bando. Una drastica riduzione. Basti pensare che in piena pandemia, nel dicembre 2020 con l’assessore Marco Galli, le risorse a disposizione erano arrivate a 228mila euro.

Tra i requisiti necessari per partecipare al bando segnalati nell’avviso pubblicato ieri all’Albo pretorio, “essere in regola con i pagamenti dovuti a qualsiasi titolo nei confronti dell’amministrazione comunale. In caso di accertate irregolarità nei suddetti pagamenti – si legge nel documento – saranno ammesse a partecipare le sole associazioni per le quali sia in corso un valido piano di rientro”.

I contributi economici possono essere concessi, come viene spiegato nell’avviso pubblico, per “attività nell’ambito della scuola e del lavoro a favore dei soggetti portatori di handicap, per l’affermazione dell’educazione dei giovani con l’avviamento agli sport di base, a favore degli anziani attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative, per manifestazioni sportive e ricreative a carattere nazionale e internazionale e che abbiano rilevanza anche sotto il profilo socioculturale con componenti turistico-economiche coinvolgenti una pluralità di categorie cittadine”.

Pochi i giorni a disposizione delle associazioni per la domanda, che dovrà essere presentata entro mercoledì 18 dicembre alle 12.