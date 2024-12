Cinque posti di blocco, 50 persone identificate di cui 14 già note alle forze dell’ordine, quattro locali pubblici controllati, uno dei quali sanzionato amministrativamente. È il bilancio dei controlli della polizia di Stato, che ieri pomeriggio si sono concentrati nelle zone della Bassa Comasca, nei comuni di Appiano Gentile, Bregnano, Carbonate, Locate Varesino e Mozzate. Impegnati sei equipaggi della questura di Como e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano, attrezzati con particolari dispositivi tecnologici installati a bordo.

I servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati in questo ultimo periodo in vista della festività e disposti dal questore di Como Marco Calì, continueranno anche nei prossimi giorni nel capoluogo e in provincia.