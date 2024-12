Ennesimo tentativo di truffa all’esame della patente intercettato dagli esaminatori che hanno chiamato la polizia. Un 37enne egiziano in regola col soggiorno e residente a Milano è stato denunciato per aver cercato di aggirare con metodi elettronici di suggerimento la prova di teoria. E’ accaduto ieri mattina nella nuova sede della Motorizzazione Civile di Como. Dopo la perquisizione i poliziotti, hanno scoperto che l’uomo aveva installato addosso tutto il necessario per ricevere informazioni da un suggeritore esterno. Portato in questura gli sono stati sequestrati i vari apparecchi elettronici, è stato denunciato.