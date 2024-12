La notizia dell’imbrattamento della sede di Etv e di una serie di altre vie di Como aveva suscitato numerose reazioni politiche bipartisan. Dopo l’identificazione da parte della polizia dei presunti responsabili (ne parlavamo qui) in queste ore tra i primi a intervenire sui social Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati.

“L’identificazione e le misure adottate dalla Procura e dal questore di Como nei confronti dei “no vax” che hanno imbrattato con scritte diffamatorie e minacciose scuole, cimiteri ed edifici istituzionali nella provincia di Como rappresentano un intervento giusto – ha scritto – dimostrano che non esistono reati che possono essere considerati “minori” o trascurabili che, con gli strumenti di cui dispone oggi lo Stato, non ci può essere impunità. Le leggi – conclude Russo – devono essere rispettate così come il diritto dei cittadini al decoro urbano e dei giornalisti a svolgere la loro professione senza minacce o condizionamenti”.