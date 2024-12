Ogni tanto una buona notizia. Stamattina abbiamo appreso che la polizia ha identificato quelli che potrebbero essere i responsabili dei vandalismi alla sede di Etv.

Nel febbraio scorso un gruppo di sedicenti attivisti no vax aveva imbrattato i muri via Sant’Abbondio con scritte deliranti e insultanti. Eravamo colpevoli, nelle loro menti contorte, di aver appoggiato la campagna vaccinale durante il Covid. Un trattamento poi riservato anche a cimiteri, ospedali e palazzi pubblici.

Pensavano di essere stati furbi, rivoluzionari, i donchisciotte della bomboletta. Pensavano anche di farla franca. E invece…

E invece, la Digos della polizia di Stato di Como, che ringrazio pubblicamente per l’impegno, in pochi mesi è riuscita a risalire ad alcune persone. Pensate, uomini e donne non più giovanissimi, di età compresa tra i 58 e i 64 anni, che secondo le prime risultanze delle indagini se ne andavano di notte in giro per la Lombardia a imbrattare i muri con la bomboletta.

Mamma mia, che tristezza. Una tristezza però che non mi impedisce e non mi impedirà di andare fino in fondo a questa vicenda. Fino all’ultimo millimetro.

Lasciamo lavorare ora le forze dell’ordine e la magistratura. Se un tribunale assocerà definitivamente, come spero e mi auguro, queste scritte diffamatorie alla mano di una o più persone, la mia più grande soddisfazione sarà vedere queste persone rispondere del loro gesto in tutti i modi e in tutte le misure che la legge prevede. Non tanto e non solo per me, quanto per i colleghi della redazione e della televisione che ogni giorno si fanno in quattro per garantire un’informazione corretta.

E, al di là delle vie legali che mi riguardano personalmente e che percorrerò con tutta la forza di cui dispongo, sono certo che l’azienda che rappresento, EspansioneTV, andrà a fondo della vicenda con la stessa determinazione, per ribadire la nostra posizione: dalla parte della scienza, in ogni caso, contro cialtroni e complottisti, sempre e comunque.

A presto (spero) per nuovi aggiornamenti sulla vicenda

Andrea Bambace

Direttore responsabile Etv