Un 55enne italiano, già noto alla giustizia e senza fissa dimora, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dalla polizia con l’accusa di furto aggravato. L’uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato alle casse di un supermercato di Monte Olimpino pagando soltanto una confezione di vino rosso. Uscendo, però, è suonato il sistema antitaccheggio e gli addetti alla sicurezza hanno fermato il 55enne e hanno scoperto che sotto i vestiti nascondeva altra merce non pagata. Sul posto è intervenuta una volante della questura di Como. Durante il controllo e l’identificazione da parte degli agenti, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltellino svizzero con una lama lunga 10 centimetri, che è stato poi sequestrato. Portato in Questura, il 55enne è stato arrestato per furto aggravato.