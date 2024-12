Il “tesoro di Como” nell’ex chiesa delle Orfanelle sarà esposto a primavera inoltrata. Insomma, le monete d’oro di epoca romana rinvenute nel 2018 nell’area dell’ex Teatro Cressoni in via Diaz dovrebbero essere mostrate a cittadini e turisti nel 2025 inoltrato.

Lo scorso anno la giunta cittadina aveva approvato il progetto esecutivo aggiornato sulla ex chiesa delle Orfanelle da destinare a sede espositiva. Nei mesi scorsi si è conclusa la prima parte di interventi, con la realizzazione del locale che ospiterà la futura biglietteria e degli ingressi per accedere alla struttura.

I lavori di allestimento nell’ex chiesa delle Orfanelle del Museo Giovio sarebbero dovuti terminare alla fine dello scorso settembre. Per l’esposizione, però, bisognerà aspettare ancora qualche mese. A dirlo è l’assessore alla Cultura del Comune di Como, Enrico Colombo.