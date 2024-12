E’ stato presentato oggi il biglietto integrato per la visita al Duomo di Como e ai musei civici della città: costerà 10 euro, a partire dal 1° febbraio 2025. Per la prima volta, bisognerà pagare per visitare la Cattedrale della città, anche se ai fedeli che entreranno per la preghiera verrà garantita la gratuità.

Di seguito le parole del vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, su questo progetto:

“A Sant’Abbondio avevo già trattato il tema di Como come città dalla vocazione turistica, con tutti i suoi lati positivi, ma anche con il pericolo di una presenza eccessiva di turisti che visitano la città con uno stile “mordi e fuggi”. (QUI L’ARTICOLO)

La Chiesa, oltre che prendersi cura delle situazioni di marginalità, si preoccupa anche della conservazione dei patrimoni artistici.

La nostra Cattedrale è al primo posto tra i luoghi più visitati della città. Da una statistica recente si stima che oltre 1.500 turisti entrino ogni giorno in Duomo.

Occorre quindi fare una distinzione tra chi entra come credente, per pregare, e chi entra come turista. Sarà sempre assicurata ai fedeli la possibilità di entrare per pregare gratuitamente. Sono stati disposti itinerari differenziati per chi entra per la liturgia e chi vuole ammirare il lato artistico del Duomo.

Como comprende altri luoghi di interesse storico, artistico e culturale, inclusi i musei civici. Le autorità comunali ci hanno chiesto di predisporre un progetto per permettere ai turisti di visitare le diverse aree di interesse attraverso un contributo omnicomprensivo, funzionale alla valorizzazione e alla sostenibilità del patrimonio artistico dei musei e della Cattedrale”.