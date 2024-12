In Canton Ticino, ritrovata in un’auto con targa italiana fermata a Balerna negli scorsi giorni una cassaforte, sottratta da un’abitazione nel Canton Zurigo. Come riferisce l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, a bordo della vettura -una berlina- viaggiavano tre cittadini di nazionalità cilena di 33, 35 e 19 anni.

L’auto era stata intercettata all’altezza dell’uscita autostradale in direzione sud in zona Bisio a Balerna lo scorso 3 dicembre. L’auto è stata quindi controllata approfonditamente da tre pattuglie di agenti e dal Gruppo specialisti visite dell’UDSC: al suo interno sono stati rinvenute attrezzatura da scasso e la cassaforte sottratta nel Canton Zurigo. Le tre persone sono state consegnate sul posto alla Polizia cantonale ticinese e successivamente messe a disposizione della Polizia cantonale di Zurigo per il proseguimento dell’inchiesta.