Seconda designazione stagionale per Antonio Rapuano con il Como. L’arbitro della sezione di Rimini – dove è agente di polizia locale – fischierà domenica nel match tra gli azzurri e la Roma, che si gioca alle 18 allo stadio Sinigaglia. La sua “prima” con i lariani era stata in Genoa-Como, terminata 1-1, con la rete dei padroni di casa al 92′. Per conoscere le condizioni dei giocatori azzurri bisogna attendere la conferenza stampa di mister Cesc Fabregas, che sarà nella tarda mattinata di sabato. Il tecnico dovrebbe comunque recuperare Sergi Roberto e Ben Lhassine Kone.