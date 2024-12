“Spendere 10 euro per visitare il Duomo? No problem!”. Commentano così i turisti la notizia dell’ingresso a pagamento nella Cattedrale. “I turisti possono anche pagare qualcosa visto che vengono a vedere cose belle! Come a Venezia!”, è l’idea di alcuni abitanti della provincia di Como, in visita nel capoluogo.

Come a Milano o Venezia dunque, far pagare ai visitatori l’accesso al Duomo di Como è una scelta che fa discutere i comaschi, ma non i diretti interessati. Il costo del biglietto in vendita dal 1° febbraio 2025 è di 10 euro, e permette di visitare tutte le aree artistiche della cattedrale attraverso un percorso dedicato. Per i fedeli invece l’ingresso sarà sempre gratuito.

Il biglietto integrato per la visita al Duomo di Como permetterà anche la visita ai musei civici della città.