Formazione ed educazione e assistenza sociale. Sono questi gli obiettivi al centro del primo bando congiunto per la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e Confindustria Como.

Con questo bando -spiega il presidente degli industriali Gianluca Brenna, la volontà è quella di attivare e sensibilizzare le 750 imprese associate, per dar vita a progetti significativi che nel 2025 saranno orientati a questi due grandi temi che rappresentano una vera e propria emergenza anche nel nostro territorio.

Obiettivo la formazione e il sociale in un periodo non facile

Angelo Porro, presidente della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca spiega: “Il bando va nella direzione della formazione e degli aspetti sociali di bisogni diffusi nelle comunità. Mettere insieme Confindustria, le risorse di Confindustria, che sono le aziende e le persone di Confindustria, con quello che c’è bisogno oggi, di dare una mano, credo che sia un bel risultato”. A disposizione 100mila euro, equamente divisi tra Fondazione Comasca, grazie a risorse territoriali di Fondazione Cariplo e Confindustria Como. “L’obiettivo qual è? -commenta Francesco Pizzagalli, Vicepresidente vicario di Confindustria Como- È di intercettare i bisogni coinvolgendo il sistema confindustriale anche con le singole aziende, questo a dimostrazione di un percorso che stiamo facendo da anni per far capire che la Confindustria oggi è un soggetto aperto al territorio, attento al territorio che realizza i propri obiettivi dentro a questa capacità di integrarsi con il territorio”.

Domande entro il 3 aprile 2025

Questo bando dunque vuole essere il primo di una lunga serie fedele ai capisaldi della nuova governance associazione degli industriali comaschi.

I contributi richiesti non potranno superare il 65% del costo complessivo dell’iniziativa, gli enti non profit interessati dovranno presentare domanda online entro il 3 aprile 2025 tramite l’area riservata della Fondazione Comasca.